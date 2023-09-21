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Рятувальники показали наслідки ворожої атаки на Київ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. У столиці, у Дарницькому районі, рятувальники ліквідували пожежі, які сталися внаслідок ранкової атаки російських військ. У Шевченківському районі пошкоджена адміністративна будівля. Травмовано сім людей, серед яких одна дитина. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

У Дарницькому районі виникла пожежа в будівлі на території станції технічного обслуговування, а також у двох автомобілях на прилеглій території на орієнтовній площі 150 кв. м. Рятувальники ліквідували загоряння.

В поруч розташованому двоповерховому будинку вибито вікна та травмовано 7 осіб, з них 1 дитину.

У Шевченківському районі в адміністративній будівлі пошкоджено віконні блоки з 1 по 7 поверхи. Загоряння та потерпілих немає.

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