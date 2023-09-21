Спасатели показали последствия вражеской атаки на Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В столице, в Дарницком районе, спасатели ликвидировали пожары, которые произошли в результате утренней атаки российских войск. В Шевченковском районе повреждено административное здание. Травмированы семь человек, среди которых один ребенок. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.
Детали
В Дарницком районе возник пожар в здании на территории станции технического обслуживания, а также в двух автомобилях на прилегающей территории на ориентировочной площади 150 кв. м. Спасатели ликвидировали возгорание.
В рядом расположенном двухэтажном доме выбиты окна и травмированы 7 человек, из них 1 ребенок.
В Шевченковском районе в административном здании повреждены оконные блоки с 1 по 7 этажи. Возгорания и пострадавших нет.
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