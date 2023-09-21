У Києві уламки російської ракети впали на територію інфраструктурного об'єкта - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Дарницькому районі Києва уламки російської ракети впали на територію інфраструктурного об'єкта. Про це повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко у Telegram, передає УНН.
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Зі слів кличка, вранці у Дарницькому районі служби працювали "на місці падіння уламків на території інфраструктурного обʼєкту, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти".
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Також він повідомляв, що у Голосіївському районі, в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку.
"У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання", - зазначав Кличко.
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У столиці, у Дарницькому районі, рятувальники ліквідували пожежі, які сталися внаслідок ранкової атаки російських військ.
Також повідомлялося, що в Шевченківському районі пошкоджена адміністративна будівля.
Травмовано сім людей, серед яких одна дитина.
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