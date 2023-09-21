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У Києві уламки російської ракети впали на територію інфраструктурного об'єкта - Кличко

У Києві уламки російської ракети впали на територію інфраструктурного об'єкта - Кличко

Київ • УНН

 • 493902 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Дарницькому районі Києва уламки російської ракети впали на територію інфраструктурного об'єкта. Про це повідомив у четвер мер столиці Віталій Кличко у Telegram, передає УНН.

Цитата

Зі слів кличка, вранці у Дарницькому районі служби працювали "на місці падіння уламків на території інфраструктурного обʼєкту, а також на території СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти".

Деталі

Також він повідомляв, що у Голосіївському районі, в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку. 

"У Святошинському районі, де були перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання", - зазначав Кличко.

Доповнення

У столиці, у Дарницькому районі, рятувальники ліквідували пожежі, які сталися внаслідок ранкової атаки російських військ.

Також повідомлялося, що в Шевченківському районі пошкоджена адміністративна будівля.

Травмовано сім людей, серед яких одна дитина.

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