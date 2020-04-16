В Киеве турагенту сообщено о подозрении в завладении 250 тыс. грн клиентов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Киеве турагенту сообщено о подозрении в завладении денежными средствами 18 клиентов на общую сумму 250 тыс. грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4 разоблачен аферист, который под предлогом оказания туристических услуг завладел денежными средствами 18 граждан на общую сумму 250 тыс. рн", - говорится в сообщении.
Сообщается, что получив от потерпевших оплату за туристические услуги, злоумышленник после осуществления предварительного бронирования в дальнейшем отменял заказ и присваивал денежные средства клиентов.
"Таким образом в течение 2019 года мошенник обманул туристов, которые запланировали автобусный тур в Рим, супругов, заказавших тур в Турцию, а также молодую пару, которая надеялась отдохнуть в Египте", - отмечается в сообщении.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч.ч.1,2 ст. 190 УК Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие в уголовном производстве продолжается.
Напомним, в Киеве директор предприятия подозревается в хищении 11 млн грн банковских средств.