У Києві директор підприємства підозрюється в розкраданні 11 млн грн банківських коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Києві директору приватного підприємства повідомлено про підозру у справі щодо розкрадання 11 млн грн коштів АТ "Кристалбанк". Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими СУ ГУ НП в місті Києві за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань у місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомлено про підозру керівнику приватного підприємства у заволодінні коштами АТ "Кристалбанк" у сумі майже 11 млн гривень", - сказано у повідомленні.
Згідно з матеріалами слідства, у 2017 році між банком та приватним підприємством був укладений кредитний договір, відповідно до якого в заставу банка передано нежитлові приміщення загальною площею 1400 кв. м. по вулиці Кадетський Гай та сільськогосподарську продукцію.
Однак, як установлено у ході досудового розслідування, у якості забезпечення кредиту підприємство передало неіснуючі приміщення та продукцію, які фактично ніколи не зберігалася на складі.
Згідно висновку судової економічної експертизи, внаслідок неповернення кредитних коштів банку завдано збитків на суму майже 11 млн гривень.
За результатами розслідування, 13.04.2020, директору приватного підприємства повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах (шахрайство) та службове підроблення).
В межах досудового розслідування встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.
Нагадаємо, посадовця ДУС та ексдиректора "Укржитлосервіс" судитимуть за підозрою в розкраданні держмайна.