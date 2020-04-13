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В Киеве директор предприятия подозревается в хищении 11 млн грн банковских средств

В Киеве директор предприятия подозревается в хищении 11 млн грн банковских средств

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Киеве директору частного предприятия сообщено о подозрении в деле о хищении 11 млн грн средств АО "Кристалбанк". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователями СУ ГУ НП в Киеве по оперативному сопровождению Управления стратегических расследований в Киеве Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщено о подозрении руководителю частного предприятия в завладении средствами АО "Кристалбанк" в сумме почти 11 млн гривен", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, в 2017 году между банком и частным предприятием был заключен договор, согласно которому в залог банка передано нежилые помещения общей площадью 1400 кв. м. по улице Кадетский Гай и сельскохозяйственную продукцию.

Однако, как установлено в ходе предварительного расследования, в качестве обеспечения кредита предприятие передало несуществующие помещения и продукцию, которая фактически никогда не хранилась на складе.

Согласно заключению судебной экономической экспертизы, в результате невозврата кредитных средств банку нанесен ущерб на сумму почти 11 млн гривен.

По результатам расследования, 13.04.2020, директору частного предприятия сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в особо крупных размерах (мошенничество) и служебный подлог).

В рамках досудебного расследования устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению этого преступления.

Напомним, чиновника ГУД и экс-директора "Укржитлосервис" будут судить по подозрению в хищении госимущества.

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