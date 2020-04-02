Посадовця ДУС та ексдиректора "Укржитлосервіс" судитимуть за підозрою в розкраданні держмайна

КИЇВ. 2 квітня. УНН. До Шевченківського районного суду Києва скеровано обвинувальний акт відносно службовця Державного управління справами, колишнього директора ДП "Укржитлосервіс" та приватної особи за фактом вчинення шахрайських дій та підроблення документів, наслідком чого стало вибуття з державної власності 3 об’єктів нерухомого майна вартістю 1,8 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.