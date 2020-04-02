Посадовця ДУС та ексдиректора "Укржитлосервіс" судитимуть за підозрою в розкраданні держмайна

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. До Шевченківського районного суду Києва скеровано обвинувальний акт відносно службовця Державного управління справами, колишнього директора ДП "Укржитлосервіс" та приватної особи за фактом вчинення шахрайських дій та підроблення документів, наслідком чого стало вибуття з державної власності 3 об’єктів нерухомого майна вартістю 1,8 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

"Київською місцевою прокуратурою № 10 скеровано до суду обвинувальний акт відносно службовця Державного управління справами, колишнього директора ДП "Укржитлосервіс" та приватної особи за фактом вчинення шахрайських дій та підроблення документів, наслідком чого стало вибуття з державної власності 3 об’єктів нерухомого майна вартістю 1,8 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що завідувач сектору Державного управління справами, вступивши у змову з колишнім директором ДП "Укржитлосервіс", на балансі якого перебували об’єкти злочинних посягань, а також приватною особою, на підставі підроблених документів здійснили перереєстрацію права власності на державне майно.

"У подальшому 2 об’єкти нерухомості вказані особи відчужили добросовісним набувачам", - зазначається вповідомленні.

Так, обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

"На майно, яке незаконно вибуло з державної власності, а також на майно підозрюваних за клопотанням прокурора накладено арешт", - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що предметом злочинних посягань стали підвальні приміщення в будиноку по вул. Терещенківській, 5. У цьому будинку розміщується музей-квартира поета Павла Тичини.

Нагадаємо, керівництво "Черкаситрансгаз" підозрюється у мільйонних розкраданнях.

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