Чиновника ГУД и экс-директора "Укржитлосервис" будут судить по подозрению в хищении госимущества

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Шевченковский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении служащего Государственного управления делами, бывшего директора ГП "Укржитлосервис" и частного лица по факту совершения мошеннических действий и подделки документов, следствием чего стало выбытие из государственной собственности 3 объектов недвижимого имущества стоимостью 1,8 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.