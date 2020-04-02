Чиновника ГУД и экс-директора "Укржитлосервис" будут судить по подозрению в хищении госимущества

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Шевченковский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении служащего Государственного управления делами, бывшего директора ГП "Укржитлосервис" и частного лица по факту совершения мошеннических действий и подделки документов, следствием чего стало выбытие из государственной собственности 3 объектов недвижимого имущества стоимостью 1,8 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 10 направлен в суд обвинительный акт в отношении служащего Государственного управления делами, бывшего директора ГП "Укржитлосервис" и частного лица по факту совершения мошеннических действий и подделки документов, следствием чего стало выбытие из государственной собственности 3 объектов недвижимого имущества стоимостью 1,8 млн гривен ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что заведующий сектором Государственного управления делами, вступив в сговор с бывшим директором ГП "Укржитлосервис", на балансе которого находились объекты преступных посягательств, а также частным лицом, на основании поддельных документов осуществили перерегистрацию права собственности на государственное имущество.

"В дальнейшем 2 объекта недвижимости указанные лица отчужили добросовестным приобретателям", - отмечается в сообщениях.

Так, обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

"На имущество, которое незаконно выбыло из государственной собственности, а также на имущество подозреваемых по ходатайству прокурора наложен арест", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что предметом преступных посягательств стали подвальные помещения в доме по ул. Терещенковской, 5. В этом доме размещается музей-квартира поэта Павла Тычины.

Напомним, руководство "Черкассытрансгаз" подозревается в миллионных хищениях.

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