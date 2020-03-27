Керівництво "Черкаситрансгаз" підозрюється в мільйонних розкраданнях
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Діюче керівництво філії управління магістральних газопроводів "Черкаситрансгаз" ПАТ "Укртрансгаз" підозрюється у незаконній розтраті державних коштів, призначених для капітального ремонту об’єкта критичної інфраструктури. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними слідства, посадовці держпідприємства протягом 2017-2018 років уклали низку договорів на проведення ремонтних робіт будівельного комплексу одного із відокремлених підрозділів філії на загальну суму понад 9 мільйонів гривень.
Ініційовані СБУ експертизи засвідчили, що чиновники під час підготовки кошторису свідомо завищили реальну вартість та обсяги робіт. Це стало можливим через непроведення відповідної експертної оцінки. За попередньою версією, через оборудку зловмисники розтратили державні кошти у сумі понад 1,4 мільйона гривень.
Наразі слідчими органів безпеки трьом посадовцям держпідприємства повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до оборудки.
Нагадаємо, службовій особі КП "Київжитлоспецексплуатація" повідомлено підозру у розтраті бюджетних коштів. Йдеться про матеріальну шкоду громаді міста Києва у розмірі 170 тис. грн.