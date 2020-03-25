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Службовця Київжитлоспецексплуатації підозрюють у розтраті 170 тис. грн бюджтених коштів

Службовця Київжитлоспецексплуатації підозрюють у розтраті 170 тис. грн бюджтених коштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Службовій особі КП "Київжитлоспецексплуатація" повідомлено підозру у розтраті бюджетних коштів. Йдеться про матеріальну шкоду громаді міста Києва у розмірі 170 тис. грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

"Повідомлено про підозру службовій особі КП "Київжитлоспецексплуатація" у пособництві в розтраті бюджетних коштів, виділених для проведення капітального ремонту житлових будинків у Голосіївському районі столиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що упродовж 2018 року провідний інженер відділу технічного нагляду комунального підприємства, діючи в інтересах службових осіб підрядної організації та достеменно усвідомлюючи про неповне та неякісне виконання вказаним товариством будівельних робіт, підписав акти приймання виконаних робіт.

Розмір матеріальної шкоди громаді міста Києва складає понад 170 тис. гривень, що документально підтверджується висновками експертиз.

За результатами розслідування службовцю комунального підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. ч. 2, 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 ККУ (пособництво у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно та внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, які спричинили тяжкі наслідки). Крім того, повідомлено про підозру службовій особі підрядної організації.

"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним особам запобіжного заходу та застосування заходів забезпечення у кримінальному провадженні задля відшкодування завданих збитків державі. Досудове розслідування триває", - зазначили в прокуратурі.

Як повідомляв УНН раніше, на Полтавщині викрили розкрадання понад 1 млн грн під час ремонту ліцею.

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