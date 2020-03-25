Служащего Киевжилспецэксплуатации подозревают в растрате 170 тыс. грн бюджтених средств
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Должностному лицу КП "Киевжилспецэксплуатация" сообщено подозрение в растрате бюджетных средств. Речь идет о материальном ущербе общине города Киева в размере 170 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Сообщено о подозрении должностному лицу КП "Киевжилспецэксплуатация" в пособничестве в растрате бюджетных средств, выделенных для проведения капитального ремонта жилых домов в Голосеевском районе столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на протяжении 2018 года ведущий инженер отдела технического надзора коммунального предприятия, действуя в интересах должностных лиц подрядной организации и точно осознавая о неполном и некачественном выполнении указанным обществом строительных работ, подписал акты приемки выполненных работ.
Размер материального ущерба общине города Киева составляет более 170 тыс. гривен, что документально подтверждается выводами экспертиз.
По результатам расследования служащему коммунального предприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. ч. 2, 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК (пособничество в растрате бюджетных средств путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно и внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, повлекших тяжкие последствия). Кроме того, сообщается о подозрении должностному лицу подрядной организации.
"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым лицам меры пресечения и применении мер обеспечения в уголовном производстве для возмещения нанесенного ущерба государству. Досудебное расследование продолжается", - отметили в прокуратуре.
Как сообщал УНН ранее, в Полтавской области разоблачили хищение более 1 млн грн при ремонте лицея.