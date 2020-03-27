Руководство "Черкассытрансгаз" подозревается в миллионных хищениях
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Действующее руководство филиала управления магистральных газопроводов "Черкассытрансгаз" ПАО "Укртрансгаз" подозревается в незаконной растрате государственных средств, предназначенных для капитального ремонта объекта критической инфраструктуры. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным следствия, должностные лица госпредприятия в течение 2017-2018 годов заключили ряд договоров на проведение ремонтных работ строительного комплекса одного из обособленных подразделений филиала на общую сумму более 9 миллионов гривен.
Инициированные СБУ экспертизы показали, что чиновники при подготовке сметы сознательно завысили реальную стоимость и объемы работ. Это стало возможным из-за непроведения соответствующей экспертной оценки. По предварительной версии, через сделку злоумышленники растратили государственные средства в сумме более 1,4 миллиона гривен.
Сейчас следователями органов безопасности трем должностным лицам госпредприятия сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к сделке.
Напомним, должностному лицу КП "Киевжилспецэксплуатация" сообщено подозрение в растрате бюджетных средств. Речь идет о материальном ущербе общине города Киева в размере 170 тыс. грн.