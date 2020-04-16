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У Києві турагенту повідомлено про підозру в заволодінні 250 тис. грн клієнтів

У Києві турагенту повідомлено про підозру в заволодінні 250 тис. грн клієнтів

Київ • УНН

 • 16652 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Києві турагенту повідомлено про підозру у заволодінні грошовими коштами 18 клієнтів на загальну суму 250 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 викрито афериста, який під приводом надання туристичних послуг заволодів грошовими коштами 18 громадян на загальну суму 250 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що отримавши від потерпілих оплату за туристичні послуги, зловмисник після здійснення попереднього бронювання у подальшому скасовував замовлення та привласнював грошові кошти клієнтів.

"У такий спосіб упродовж 2019 року шахрай ошукав туристів, які запланували автобусний тур до Риму, подружжя, яке замовило тур до Туреччини, а також молоду пару, що сподівалась відпочити в Єгипті", - зазначається в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.ч.1,2 ст. 190 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідство у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, у Києві директор підприємства підозрюється в розкраданні 11 млн грн банківських коштів.

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