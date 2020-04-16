У Києві турагенту повідомлено про підозру в заволодінні 250 тис. грн клієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Києві турагенту повідомлено про підозру у заволодінні грошовими коштами 18 клієнтів на загальну суму 250 тис. грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
"За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 викрито афериста, який під приводом надання туристичних послуг заволодів грошовими коштами 18 громадян на загальну суму 250 тис. грн", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що отримавши від потерпілих оплату за туристичні послуги, зловмисник після здійснення попереднього бронювання у подальшому скасовував замовлення та привласнював грошові кошти клієнтів.
"У такий спосіб упродовж 2019 року шахрай ошукав туристів, які запланували автобусний тур до Риму, подружжя, яке замовило тур до Туреччини, а також молоду пару, що сподівалась відпочити в Єгипті", - зазначається в повідомленні.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.ч.1,2 ст. 190 КК України.
Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Слідство у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, у Києві директор підприємства підозрюється в розкраданні 11 млн грн банківських коштів.