В Киеве и Одессе работала вооруженная банда грабителей

Указанную преступную группу, в состав которой входили ранее судимые граждане Грузии и Украины, 1976, 1983, 1985 и 1989 рождения, задержали после совершения очередного нападения на предпринимателя. Так, 6 декабря злоумышленники напали на киевлянина, разбили в его машине стекло и отобрали рюкзак с 15 тыс. долларами США и документами.

По результатам спецоперации 3 участников банды удалось задержать "по горячим следам" в городе Вишневое Киевской области, одному - удалось бежать, он находится в розыске.



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В ходе задержания подозреваемые оказали сопротивление и угрожали применить гранату.

Кроме того, двое из нападавших, пытаясь скрыться на автомобиле, совершили наезд на работника милиции. Полицейские в ответ применили табельное оружие, в результате чего один из подозреваемых получил огнестрельное ранение бедра.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и в автомобилях изъяли гранату Ф-1 с запалом, пистолет "Форт-12" с патронами, пистолет Макарова, похищенный в 2017 году в Одессе, большое количество патронов, вязаные рукавицы, балаклавы, мобильные телефоны, 5 комплектов номерных знаков для автомобилей, устройство для искусственного создания радио и GSM-помех и другие вещественные доказательства.



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В ходе документирования преступной деятельности указанной ОПГ проверяется причастность ее участников к совершению в период с января по декабрь 2018 6 разбойных нападений на территории Киева и Одессы.

По результатам следственных действий четырем задержанным лицам объявлено подозрение по ч. 4 ст.186 (грабеж), по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) и по ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины, с санкцией - до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В суд направлено ходатайство об избрании всем злоумышленникам безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей.



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