В Киеве и Одессе работала вооруженная банда грабителей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева работниками управления стратегических расследований, следователя отдела по расследованию особо тяжких преступлений столичного главка полиции обезврежена вооруженная банда, участники которой причастны к совершению ряда дерзких ограблений в Киеве и Одессе. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, передает УНН.
Указанную преступную группу, в состав которой входили ранее судимые граждане Грузии и Украины, 1976, 1983, 1985 и 1989 рождения, задержали после совершения очередного нападения на предпринимателя. Так, 6 декабря злоумышленники напали на киевлянина, разбили в его машине стекло и отобрали рюкзак с 15 тыс. долларами США и документами.
По результатам спецоперации 3 участников банды удалось задержать "по горячим следам" в городе Вишневое Киевской области, одному - удалось бежать, он находится в розыске.
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В ходе задержания подозреваемые оказали сопротивление и угрожали применить гранату.
Кроме того, двое из нападавших, пытаясь скрыться на автомобиле, совершили наезд на работника милиции. Полицейские в ответ применили табельное оружие, в результате чего один из подозреваемых получил огнестрельное ранение бедра.
Во время обысков по месту жительства фигурантов и в автомобилях изъяли гранату Ф-1 с запалом, пистолет "Форт-12" с патронами, пистолет Макарова, похищенный в 2017 году в Одессе, большое количество патронов, вязаные рукавицы, балаклавы, мобильные телефоны, 5 комплектов номерных знаков для автомобилей, устройство для искусственного создания радио и GSM-помех и другие вещественные доказательства.
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В ходе документирования преступной деятельности указанной ОПГ проверяется причастность ее участников к совершению в период с января по декабрь 2018 6 разбойных нападений на территории Киева и Одессы.
По результатам следственных действий четырем задержанным лицам объявлено подозрение по ч. 4 ст.186 (грабеж), по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) и по ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины, с санкцией - до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В суд направлено ходатайство об избрании всем злоумышленникам безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей.
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