У Києві та Одесі працювала озброєна банда грабіжників

КИЇВ. 10 грудня. УНН. За процесуального керівництва прокуратури міста Києва працівниками управління стратегічних розслідувань, слідчого відділу з розслідування особливо тяжких злочинів столичного главку поліції знешкоджена озброєна банда, учасники якої причетні до вчинення ряду зухвалих пограбувань у Києві та Одесі. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, передає УНН.