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У Києві та Одесі працювала озброєна банда грабіжників

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. За процесуального керівництва прокуратури міста Києва працівниками управління стратегічних розслідувань, слідчого відділу з розслідування особливо тяжких злочинів столичного главку поліції знешкоджена озброєна банда, учасники якої причетні до вчинення ряду зухвалих пограбувань у Києві та Одесі. Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець, передає УНН.

У Києві та Одесі працювала озброєна банда грабіжників

Вказану злочинну групу, до складу якої входили раніше судимі громадяни Грузії та України, 1976, 1983, 1985 та 1989 років народження, затримали після вчинення чергового нападу на підприємця. Так, 6 грудня зловмисники напали на киянина, розбили в його автівці скло та відібрали рюкзак з 15 тис. доларами США та документами.

За результатами спецоперації 3 учасників банди вдалося затримати "по гарячих слідах" у місті Вишневе Київської області, одному – вдалося втекти, він перебуває у розшуку.

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У ході затримання підозрювані вчинили опір та погрожували застосувати гранату.

Крім того, двоє з нападників, намагаючись втекти на автомобілі, здійснили наїзд на працівника поліції. Поліцейські у відповідь застосувати табельну зброю, внаслідок чого один з підозрюваних отримав вогнепальне поранення стегна.

Під час обшуків за місцем мешкання фігурантів та в автомобілях вилучили гранату Ф-1 із запалом, пістолет "Форт-12" із набоями, пістолет Макарова, викрадений у 2017 році в Одесі, велику кількість набоїв, в’язані рукавиці, балаклави, мобільні телефони, 5 комплектів номерних знаків для автомобілів, пристрій для штучного створення радіо та GSM-перешкод та інші речові докази.

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У ході документування злочинної діяльності вказаної ОЗГ перевіряється причетність її учасників до скоєння у період з січня по грудень 2018 року 6 розбійних нападів на території Києва та Одеси.

За результатами слідчих дій чотирьом затриманим особам оголошено підозру за ч. 4 ст.186 (Грабіж), за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) та за ст. 257 (Бандитизм) Кримінального кодексу України, з санкцією - до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До суду скеровано клопотання про обрання усім зловмисникам безальтернативного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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