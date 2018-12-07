У Києві таксист пограбував пасажира
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Дільничний офіцер поліції поза службою затримав таксиста, який у Києві пограбував пасажира. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Києва, передає УНН.
“Поліцейський сів у свій автомобіль та відразу почав наздоганяти зловмисника. У результаті дільничний офіцер затримав грабіжника на сусідній вулиці. Як нам стало відомо, він не повернув решту із суми за проїзд. Пасажир передав водієві 100 доларів США, а той, не віддавши решти, поїхав з місця події”, — заявив начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев.
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Подія трапилася 7 грудня вночі на проспекті Григоренка Дарницького району столиці. Перебуваючи поза службою, дільничний офіцер поліції помітив, як чоловік побіг за автомобілем таксі та почав кричати.
Правоохоронці з’ясували, що правопорушник — 40-річний житель Київської області, неодноразово судимий за майнові злочини. Поліцейським він розповів, що у свій перший день роботи таксистом вирішив пограбувати клієнта, не повернувши йому гроші.
Зловмисника правоохоронці затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.
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Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 6 років позбавлення волі.
Напередодні у Києві на вулиці Василя Сурікова зі стріляниною пограбували автомобіль. 25 жовтня у Києві з машини викрали близько 800 тисяч гривень.