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В Киеве таксист ограбил пассажира

Киев • УНН

 • 11773 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Участковый офицер полиции вне службы задержал таксиста, который в Киеве ограбил пассажира. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.

В Киеве таксист ограбил пассажира

“Полицейский сел в свой автомобиль и сразу начал догонять злоумышленника. В результате участковый офицер задержал грабителя на соседней улице. Как нам стало известно, он не вернул остальные с суммы за проезд. Пассажир передал водителю 100 долларов США, а тот, не отдав сдачу, скрылся с места происшествия”, - заявил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев.

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Происшествие случилось 7 декабря ночью на проспекте Григоренко Дарницкого района столицы. Находясь вне службы, участковый офицер полиции заметил, как мужчина побежал за автомобилем такси и начал кричать.

Правоохранители выяснили, что правонарушитель — 40-летний житель Киевской области, неоднократно судимый за имущественные преступления. Полицейским он рассказал, что в свой первый день работы таксистом решил ограбить клиента, не вернув ему деньги.

Злоумышленника правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Накануне в Киеве на улице Василия Сурикова со стрельбой ограбили автомобиль. 25 октября в Киеве из машины похитили около 800 тысяч гривен.

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