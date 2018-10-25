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У Києві з машини викрали близько 800 тисяч гривень

У Києві з машини викрали близько 800 тисяч гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У Святошинському районі Києва у чоловіка з машини викрали сумку з грошима на суму близько 800 тисяч гривень. Про це повідомив відділ комунікації поліції міста Києва, передає УНН.

Як повідомили у поліції, вчора, 24 жовтня, до них надійшло повідомлення, що на бульварі Кольцова невідомий викрав з іномарки близько 800 тисяч гривень. Окрім того, блокуючи рух автомобіля зловмисників, потерпілий отримав тілесні ушкодження.

Начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко повідомив, що потерпілий, 37-річний киянин, знаходився на вулиці біля власного автомобіля та демонтував колесо, коли до нього підбіг невідомий чоловік, вихопив із салону його машини сумку з грошима від продажу автомобіля, після чого сів на пасажирське сидіння “Фольксвагена” з іноземною реєстрацією.

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“Коли потерпілий почав наздоганяти авто зловмисників, вони наїхали на нього і прокатали на капоті. Але, дякуючи свідкам події, автомобіль заблокували і одного з нападників затримали. Іншого поки шукаємо. Затриманим виявився громадянин Г., його затримали у порядку статті 208 КПК. Найближчим часом суд обере йому міру запобіжного заходу. Потерпілий отримав тілесні ушкодження, його доставили у лікарню”, — розповів А.Крищенко.

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Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Правоохоронці розшукують співучасника злочину, за який чоловікам загрожує до 15-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні та пограбуванні жінки.

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