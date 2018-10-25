В Киеве из машины похитили около 800 тысяч гривен

Как сообщили в полиции, вчера, 24 октября, к ним поступило сообщение, что на бульваре Кольцова неизвестный похитил из иномарки около 800 тысяч гривен. Кроме того, блокируя движение автомобиля злоумышленников, потерпевший получил телесные повреждения.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что пострадавший, 37-летний киевлянин, находился на улице возле собственного автомобиля и демонтировал колесо, когда к нему подбежал неизвестный мужчина, выхватил из салона его машины сумку с деньгами от продажи автомобиля, после чего сел на пассажирское сиденье "Фольксвагена" с иностранной регистрацией.

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"Когда пострадавший начал догонять авто злоумышленников, они наехали на него и прокатили на капоте. Но, благодаря свидетелям происшествия, автомобиль заблокировали и одного из нападавших задержали. Другого пока ищем. Задержанным оказался гражданин Г., его задержали в порядке статьи 208 УПК. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Пострадавший получил телесные повреждения, его доставили в больницу", - рассказал А.Крищенко.

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Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители разыскивают соучастника преступления, за которое мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве полицейские задержали мужчину по подозрению в изнасиловании и ограблении женщины.