У Києві зі стріляниною пограбували автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. В Києві на вулиці Сурікова відбулося пограбування автомобіля із застосуванням зброї, зловмисників тепер шукає поліція. Про це повідомила прес-секретар поліції Києва Оксана Блищик в коментарі кореспонденту УНН.
"На вулиці Сурікова сталося пограбування автомобіля із застосуванням зброї. Внаслідок події ніхто не постраждав, автомобіль потерпілого через дії зловмисників виїхав на східці. Зловмисники з місця події втекли, забравши у потерпілого сумку з грошима", - зазначила спікер.
За її словами, наразі правоохоронці шукають зловмисників. Відомо, що вони втекли на автомобілі темного кольору. Скільки саме грошей було в сумці потерпілого, наразі невідомо.
Нагадаємо, 14 листопада у Києві невідомі обікрали народного депутата України. Невідомі вкрали у парламентаря портмоне, посвідчення водія, посвідчення нардепа та ще деякі документи.
Народним депутатом, якого пограбували в Києві, виявися член партій "Народний Фронт" Ярослав Єдаков.