В Киеве со стрельбой ограбили автомобиль

"На улице Сурикова произошло ограбление автомобиля с применением оружия. В результате происшествия никто не пострадал, автомобиль потерпевшего из-за действий злоумышленников выехал на ступени. Злоумышленники с места происшествия скрылись, забрав у потерпевшего сумку с деньгами", - отметила спикер.



По ее словам, сейчас правоохранители ищут злоумышленников. Известно, что они скрылись на автомобиле темного цвета. Сколько именно денег было в сумке потерпевшего, пока неизвестно.



Напомним, 14 ноября в Киеве неизвестные обокрали народного депутата Украины. Неизвестные украли у парламентария портмоне, удостоверение водителя, удостоверение нардепа и еще некоторые документы.



Народным депутатом, которого ограбили в Киеве, оказался член партии "Народный Фронт" Ярослав Едаков.