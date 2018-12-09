Грабіжник відібрав у дідуся пенсію
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Києві оперативники затримали чоловіка, який відібрав у дідуся пенсію. Тепер грабіжнику загрожує до чотирьох років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.
Подія трапилась на проспекті Григоренка Дарницького району столиці. 67-річний пенсіонер розраховувався у аптеці за ліки, і зловмисник помітив у сумці гроші. Після того, як літній чоловік вийшов на вулицю, правопорушник пограбував його. Потерпілий намагався забрати свої гроші у зловмисника, однак той з місця події втік.
Після того, як потерпілий звернувся до поліції, зловмисника затримали у супермаркеті неподалік місця скоєння злочину.
Встановлено, що 35-річний зловмисник – місцевий мешканець, який раніше затримувався за вчинення майнових злочинів. За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.
Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Санкція цієї статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.