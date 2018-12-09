Грабитель отобрал у дедушки пенсию
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Киеве оперативники задержали мужчину, который отобрал у дедушки пенсию. Теперь грабителю грозит до четырех лет лишения свободы. Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.
Инцидент произошел на проспекте Григоренко Дарницкого района столицы. 67-летний пенсионер рассчитывался в аптеке за лекарства, и злоумышленник заметил в сумке деньги. После того, как пожилой мужчина вышел на улицу, правонарушитель ограбил его. Пострадавший пытался забрать свои деньги у злоумышленника, но тот с места происшествия скрылся.
После того, как потерпевший обратился в полицию, злоумышленника задержали в супермаркете недалеко от места совершения преступления.
Установлено, что 35-летний злоумышленник - местный житель, ранее задерживался за совершение имущественных преступлений. По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция этой статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.