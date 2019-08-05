В Киеве и области объявлено штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В столице и Киевской области в ближайшее время ожидается осложнение метеорологических условий. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
"В ближайший час и до конца дня 5 августа гроза (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что 5 августа на востоке страны ожидаются порывы северо-западного ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, в отдельных регионах возможны дожди. Температура ночью 8-14°, днем 19-25°.
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