У Києві та області оголошено штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У столиці та Київській області найближчим часом очікується ускладнення метеорологічних умов. Про це УНН повідомили в УкрГідрометцентрі.
“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 5 серпня гроза (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 серпня на сході країни очікуються пориви північно-західного вітру 17-22 м/с, подекуди 25 м/с, в окремих регіонах можливі дощі. Температура вночі 8-14°, вдень 19-25°.
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