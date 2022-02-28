В Киеве и Харькове слышны взрывы

Детали

Около 4:00 в Киеве прогремел взрыв, который слышали жители Троещины.

Жители Харькова в сети сообщают о взрывах. Позже было уточнено, что это были авиаудары в Изюме. Информации о возможных пострадавших сейчас нет.

Напомним

Российские военные взяли в заложники священника Православной церкви Украины Василия Вырозуба.