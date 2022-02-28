В Киеве и Харькове слышны взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Киеве и Харькове снова раздаются взрывы. До этого в течение нескольких часов в столице Украины было спокойно. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram Государственной службы специальной связи и защиты Украины.
Детали
Около 4:00 в Киеве прогремел взрыв, который слышали жители Троещины.
Жители Харькова в сети сообщают о взрывах. Позже было уточнено, что это были авиаудары в Изюме. Информации о возможных пострадавших сейчас нет.
Напомним
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