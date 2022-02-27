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Окупанти взяли в заручники священника ПЦУ

Окупанти взяли в заручники священника ПЦУ

Київ • УНН

 • 213310 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Російські військові взяли в заручники священника Православної церкви України Василя Вирозуба. Він був на рятувальному судні “Сапфір”, яке мало евакуювати зі Зміїного тіла загиблих захисників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook “Духовний фронт України”.

Деталі

Керівник Одеської єпархії єпископ Афанасій у своєму зверненні заявив, що російські окупанти захопили українське рятувальне судно “Сапфір”, яке мало евакуювати з острова Зміїний тіла воїнів, котрі вважалися загиблими.

На борту судна перебував священник Одеської єпархії Василь Вирозуб. Гуманітарна місія відбувалася за попередньою домовленістю з російською стороною. Однак з’ясувалося, що загиблих на острові немає.

“А російські військові використали ситуацію як привід, щоб підступно заманити рятувальне судно, на якому не було озброєння і захопити його разом з цивільним екіпажем та священником ПЦУ”, — зазначив єпископ Афанасій.

27 лютого, о 18:00 годині глава єпархії отримав повідомлення від протоієрея Вирозуба про те, що судно, екіпаж та представники місії під конвоєм рухаються у невідомому напрямку.

“Звертаюсь до світової спільноти, релігійних лідерів та усіх місій про розголос цього інциденту та допомогу у вирішенні цієї в край обурливої ситуації”, — сказав у своєму зверненні єпископ Афанасій.

“Православна Церква України засуджує цей цинічний інцидент та вимагає негайного звільнення протоієрея Василя Вирозуба, усіх членів екіпажу і учасників гуманітарної місії”, — йдеться в повідомлені.

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