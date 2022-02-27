Оккупанты взяли в заложники священника ПЦУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Российские военные взяли в заложники священника Православной церкви Украины Василия Вырозуба. Он был на спасательном судне “Сапфир”, которое должно было эвакуировать из Змеиного тела погибших защитников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook “Духовный фронт Украины”.
Детали
Руководитель Одесской епархии епископ Афанасий в своем обращении заявил, что российские оккупанты захватили украинское спасательное судно “Сапфир”, которое должно было эвакуировать с острова Змеиный тела воинов, которые считались погибшими.
На борту судна находился священник Одесской епархии Василий Вырозуб. Гуманитарная миссия проходила по предварительной договоренности с российской стороной. Однако выяснилось, что погибших на острове нет.
“А российские военные использовали ситуацию как повод, чтобы коварно заманить спасательное судно, на котором не было вооружения и захватить его вместе с гражданским экипажем и священником ПЦУ”, — отметил епископ Афанасий.
27 февраля, в 18:00 часов глава епархии получил сообщение от протоиерея Вырозуба о том, что судно, экипаж и представители миссии под конвоем движутся в неизвестном направлении.
“Обращаюсь к мировому сообществу, религиозным лидерам и всем миссиям об огласке этого инцидента и помощи в решении этой в крайне возмутительной ситуации”, — сказал в своем обращении епископ Афанасий.
“Православная Церковь Украины осуждает этот циничный инцидент и требует немедленного освобождения протоиерея Василия Вырозуба, всех членов экипажа и участников гуманитарной миссии”, — говорится в сообщении.
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