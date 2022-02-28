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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 5934 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Києві та Харкові чути вибухи

У Києві та Харкові чути вибухи

Київ • УНН

 • 469469 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Києві та Харкові знову лунають вибухи. До цього протягом декількох годин у столиці України було спокійно. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram Державної служби спеціального зв'язку та захисту України.

Деталі 

Близько 4:00 в Києві прогримів вибух, який чули жителі Троєщини.

Жителі Харкова в мережі повідомляють про вибухи. Пізніше було уточнено, що це були авіаудари в Ізюмі. Інформації про можливих постраждалих зараз немає.

Нагадаємо 

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