У Києві та Харкові чути вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У Києві та Харкові знову лунають вибухи. До цього протягом декількох годин у столиці України було спокійно. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram Державної служби спеціального зв'язку та захисту України.
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Близько 4:00 в Києві прогримів вибух, який чули жителі Троєщини.
Жителі Харкова в мережі повідомляють про вибухи. Пізніше було уточнено, що це були авіаудари в Ізюмі. Інформації про можливих постраждалих зараз немає.
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