В Киеве будут судить похитителей предпринимателя, которые требовали у мужчины 500 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В Дарницкий районный суд столицы направлено обвинительное заключение в отношении четырех лиц, похитивших предпринимателя в Киеве, завладели его автомобилем и требовали полмиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"Четверо злоумышленников приехали в промышленную зону в Дарницком районе города Киева, где работал потерпевший, после чего начали наносить ему побои и требовать денежные средства, которые он якобы был должен одному из преступников. После этого мужчины незаконно завладели автомобилем потерпевшего, а его самого силой посадили в машину и вывезли в лесополосу под Киевом", - говорится в сообщении.
По данным следствия, похитители удерживали предпринимателя в безлюдном месте, угрожали применить оружие, если тот не выполнит их требований. Пострадавший согласился написать расписку о мнимом долге на сумму 500 тыс. грн, после чего его отпустили.
"В ходе следствия под процессуальным руководством местной прокуратуры был проведен комплекс оперативных (розыскных) действий, которые позволили установить личности похитителей. Действия нападавших квалифицированы по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч . 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины", - сообщили в прокуратуре.
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Как ранее сообщал УНН, в Киеве правоохранители нашли и освободили бизнесмена, которого похитили 1 июля. Задержаны трое злоумышленников, которые требовали от заложника 25 млн долларов. Пяти лицам было сообщено о подозрении в похищении предпринимателя.