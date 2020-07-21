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У Києві судитимуть викрадачів підприємця, які вимагали у чоловіка 500 тис. гривень

У Києві судитимуть викрадачів підприємця, які вимагали у чоловіка 500 тис. гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. До Дарницького районного суду столиці скеровано обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, які викрали підприємця в Києві, заволоділи його автомобілем і вимагали півмільйона гривень. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва, передає УНН.

"Четверо зловмисників приїхали до промислової зони у Дарницькому районі міста Києва, де працював потерпілий, після чого почали наносити йому побої та вимагати грошові кошти, які він начебто був винний одному із злочинців. Після цього чоловіки незаконно заволоділи автомобілем потерпілого, а його самого силоміць посадили в машину та вивезли до лісосмуги під Києвом", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, викрадачі утримували підприємця у безлюдному місці, погрожували застосувати зброю, якщо той не виконає їхніх вимог. Потерпілий погодився написати розписку про уявний борг на суму 500 тис. грн, після чого його відпустили.

"У ході слідства під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури було проведено комплекс оперативних (розшукових) дій, які дозволили встановити особи викрадачів. Дії нападників кваліфіковані за ч. 2 ст. 146 (викрадення людини), ч. 2 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України", – повідомили в прокуратурі.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як раніше повідомляв УНН, у Києві правоохоронці знайшли і звільнили бізнесмена, якого викрали 1 липня. Затримано трьох зловмисників, які вимагали від заручника 25 млн доларів. П'ятьом особам було повідомлено про підозру у викраденні підприємця.

Українські Національні Новини

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