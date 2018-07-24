В Киеве будут судить нотариуса-рейдера

“Киевской местной прокуратурой № 2 направлен в суд обвинительный акт в отношении частного нотариуса Киевского городского нотариального округа, который способствовал рейдерскому захвату торгового центра стоимостью почти 135 млн грн, расположенного в Дарницком районе столицы”, — говорится в сообщении.

Установлено, что нотариус, злоупотребляя своими полномочиями с целью получения неправомерной выгоды в размере 18 тыс. долларов США, незаконно осуществил государственную регистрацию прав на указанный объект недвижимости на посторонних лиц.

По результатам расследования нотариусу было объявлено подозрение по ч.3 ст.365-2, ч.5 ст.27 ч.3 ст.206-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями лицом, осуществляющим профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг и пособничество в противоправном завладении имуществом предприятия путем заключения сделок с использованием поддельных документов предприятия, причинившие крупный ущерб).

Обвинительный акт пока направлен в Дарницкий райсуд столицы для рассмотрения по существу. За совершенное подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Объект недвижимости возвращен законным владельцам.

Напомним, 19 июня киевского прокурора поймали на взятке 22,5 тысячи долларов.