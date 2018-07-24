У Києві судитимуть нотаріуса-рейдера

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Київська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно нотаріуса Київського міського нотаріального округу, який сприяв рейдерському захопленню торгового центру вартістю майже 135 млн грн. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“Київською місцевою прокуратурою № 2 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу, який сприяв рейдерському захопленню торгового центру вартістю майже 135 млн грн, розташованого у Дарницькому районі столиці”, — йдеться у повідомленні.

Установлено, що нотаріус, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди в розмірі 18 тис. доларів США, незаконно здійснив державну реєстрацію прав на зазначений об’єкт нерухомості на сторонніх осіб.

За результатами розслідування нотаріусу оголошено підозру за ч.3 ст.365-2, ч.5 ст.27 ч.3 ст.206-2 Кримінального кодексу України (зловживання повноваженнями особою, що здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг і пособництво у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом укладання угод з використанням підроблених документів підприємства, які завдали великих збитків).

Обвинувальний акт наразі скеровано до Дарницького райсуду столиці для розгляду по суті. За вчинене підозрюваному загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Об’єкт нерухомості повернуто законним власникам.

Нагадаємо, 19 червня київського прокурора піймали на хабарі 22,5 тисячі доларів.

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