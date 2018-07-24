У Києві судитимуть нотаріуса-рейдера
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Київська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно нотаріуса Київського міського нотаріального округу, який сприяв рейдерському захопленню торгового центру вартістю майже 135 млн грн. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“Київською місцевою прокуратурою № 2 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу, який сприяв рейдерському захопленню торгового центру вартістю майже 135 млн грн, розташованого у Дарницькому районі столиці”, — йдеться у повідомленні.
Установлено, що нотаріус, зловживаючи своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди в розмірі 18 тис. доларів США, незаконно здійснив державну реєстрацію прав на зазначений об’єкт нерухомості на сторонніх осіб.
За результатами розслідування нотаріусу оголошено підозру за ч.3 ст.365-2, ч.5 ст.27 ч.3 ст.206-2 Кримінального кодексу України (зловживання повноваженнями особою, що здійснює професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг і пособництво у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом укладання угод з використанням підроблених документів підприємства, які завдали великих збитків).
Обвинувальний акт наразі скеровано до Дарницького райсуду столиці для розгляду по суті. За вчинене підозрюваному загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Об’єкт нерухомості повернуто законним власникам.
Нагадаємо, 19 червня київського прокурора піймали на хабарі 22,5 тисячі доларів.