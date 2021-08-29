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В Киеве будут судить бывшего "заместителя министра энергетики ДНР"

В Киеве будут судить бывшего "заместителя министра энергетики ДНР"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении "экс-заместителя министра топлива и энергетики ДНР" за участие в террористической организации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Киевской городской прокуратуры.

Детали

Так, согласно материалам следствия, подозреваемый в период с июля 2014 по 2015 год, будучи “заместителем министра”, проводил агитационную работу среди населения Донецкой области в целях склонения к участию в террористической организации и получения поддержки среди жителей восточных регионов Украины.

По данным следствия, подозреваемый налаживал взаимодействие “ЛНР” и “ДНР” для координации действий, направленных на свержение конституционного строя, захвата государственной власти в Украине и изменение государственной границы Украины.

Также подозреваемый оказывал боевикам “ДНР” материальную и организационную помощь, обеспечивал топливом военные машины, которые использовались против ВСУ, в захвате населенных пунктов, зданий, военных частей и других объектов на территории Донецкой области, захвате оружия и завладении другим способом боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой, транспортными средствами, обеспечивал отопления зданий, в которых проживали участники силового блока “ДНР”.

При этом он активно взаимодействовал с местными и зарубежными СМИ с целью использования их для агитации и освещения деятельности “ДНР”, а также дискредитации деятельности власти Украины и участников АТО.

Подозреваемого задержали с целью поводу в суд для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

Суд взял под стражу мужчину, который пытался поджечь офис Омбудсмена.

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