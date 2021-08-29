У Києві судитимуть колишнього "заступника міністра енергетики ДНР"

Деталі

Так, згідно з матеріалами слідства, підозрюваний у період з липня 2014 року по 2015 рік, перебуваючи на посаді “заступника міністра”, проводив агітаційну роботу серед населення Донецької області з метою схиляння до участі в терористичній організації та отримання підтримки серед мешканців східних регіонів України.

За даними слідства, підозрюваний налагоджував взаємодію “ЛНР” та “ДНР” для координації дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні та зміну державного кордону України.

Також підозрюваний надавав бойовикам “ДНР” матеріальну та організаційну допомогу, забезпечував паливом військові машини, які використовувались проти ЗСУ, у захопленні населених пунктів, будівель, військових частин та інших об’єктів на території Донецької області, захопленні зброї та заволодінні у інший спосіб боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою, транспортними засобами, забезпечував опалення будівель, в яких проживали учасники силового блоку “ДНР”.

При цьому він активно взаємодіяв з місцевими та закордонними ЗМІ з метою використання їх для агітацій та висвітлення діяльності “ДНР”, а також дискредитації діяльності влади України та учасників АТО.

Підозрюваного затримали з метою приводу до суду для розгляду питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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