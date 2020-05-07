В Киеве осудили мужчину за совершение психологического насилия над своей матерью
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Киеве на 3 месяца арестовали 37-летнего мужчину, который совершал психологическое насилие над своей матерью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"Киевская местная прокуратура №3 поддержала государственное обвинение в уголовном производстве в отношении 37-летнего мужчины, который систематически совершал психологическое насилие в семье (ст. 126-1 УК Украины)", - сказано в сообщении.
Установлено, что сын систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою мать, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой, за что неоднократно привлекался к административной ответственности. Однако наложеные административные санкции не повлияли на мужчину и не изменили его поведение в отношении матери.
По результатам рассмотрения обвинительного акта Деснянским районным судом города Киева злоумышленника признали виновным в совершении домашнего насилия и он приговорен к 3 месяцам ареста.
Напомним, правоохранители Киева направили в суд обвинительный акт в отношении ранее судимого мужчины, который совершал домашнее насилие в отношении родной матери.