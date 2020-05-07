У Києві засудили чоловіка за вчинення психологічного насилля над своєю матір’ю
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У Києві на 3 місяці арештували 37-річного чоловіка, який вчиняв психологічне насилля над своєю матір’ю. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"Київська місцева прокуратура №3 підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно 37-річного чоловіка, який систематично вчиняв психологічне насильство у сім’ї (ст. 126-1 КК України)", - сказано у повідомленні.
Встановлено, що син систематично словесно ображав нецензурними висловлюваннями свою матір, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою, за що неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. Проте накладені адміністративні санкції не вплинули на чоловіка та не змінили його поведінку відносно матері.
За результатами розгляду обвинувального акту Деснянським районним судом міста Києва зловмисника визнали винним у вчиненні домашнього насильства та засуджено до 3 місяців арешту.
Нагадаємо, правоохоронці Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно раніше судимого чоловіка, який вчиняв домашнє насильство відносно рідної матері.