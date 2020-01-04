У Києві судитимуть чоловіка, який погрожував розправою матері
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Правоохоронці Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно раніше судимого чоловіка, який вчиняв домашнє насильство відносно рідної матері. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
Так, повідомляється, що перша заява від киянки надійшла до Деснянського управління поліції у 2016 році. Жінка поскаржилася на свого сина, який цькує її та погрожує розправою.
У поліції зазначили, що тоді 35-річного чоловіка поставили на відповідний облік та відносно нього склали кілька протоколів за ч. 2 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення. У подальшому чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, а суд призначив покарання у вигляді штрафу у розмірі близько 40 тисяч гривень.
Не зважаючи на профілактичні бесіди з кривдником, його поведінка в сім’ї не змінилася і він продовжував вчиняти домашнє насилля. У результаті слідчі Деснянського управління поліції відкрили кримінальне провадження та повідомили правопорушнику про підозру за вчинення злочину, передбаченого ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України.
На даний час досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до Деснянського районного суду. Чоловіку загрожує до 2 років позбавлення волі.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Чернігівщині затримали чоловіка за ґвалтування неповнолітньої доньки.