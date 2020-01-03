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На Чернігівщині затримали чоловіка за ґвалтування неповнолітньої доньки

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. У Чернігівській області поліція затримала підозрюваного у ґвалтуванні власної неповнолітньої доньки. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області. 

Так, 2 січня із заявою до поліції звернулися співробітники у справах дітей і повідомили, що житель Козелецького району неодноразово вступав у статеві відносини зі своєю малолітньою донькою проти її волі.

Неповнолітню оглянув лікар-гінеколог і підтвердив, що статеві відносини мали місце. Поліція затримала батька потерпілої в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) - карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Запорізькій області, у місті Вільнянськ, поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні рідної сестри своєї дружини.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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