На Чернігівщині затримали чоловіка за ґвалтування неповнолітньої доньки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Чернігівській області поліція затримала підозрюваного у ґвалтуванні власної неповнолітньої доньки. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Так, 2 січня із заявою до поліції звернулися співробітники у справах дітей і повідомили, що житель Козелецького району неодноразово вступав у статеві відносини зі своєю малолітньою донькою проти її волі.
Неповнолітню оглянув лікар-гінеколог і підтвердив, що статеві відносини мали місце. Поліція затримала батька потерпілої в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) - карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Запорізькій області, у місті Вільнянськ, поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні рідної сестри своєї дружини.