В Черниговской области задержали мужчину за изнасилование несовершеннолетней дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Черниговской области полиция задержала подозреваемого в изнасиловании собственной несовершеннолетней дочери. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Так, 2 января с заявлением в полицию обратились сотрудники по делам детей и сообщили, что житель Козелецкого района неоднократно вступал в половые отношения со своей малолетней дочерью против ее воли.
Несовершеннолетнюю осмотрел врач-гинеколог и подтвердил, что половые отношения имели место быть. Полиция задержала отца потерпевшей в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Запорожской области, в городе Вольнянск, полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании родной сестры своей жены.