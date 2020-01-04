В Киеве будут судить мужчину, который угрожал расправой матери

Так, сообщается, что первое заявление от киевлянки поступило в Деснянское управление полиции в 2016 году. Женщина пожаловалась на своего сына, который проводит травлю ее и угрожает расправой.

В полиции отметили, что тогда 35-летнего мужчину поставили на соответствующий учет и в отношении него составили несколько протоколов по ч. 2 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях. В дальнейшем мужчину привлекли к уголовной ответственности по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, а суд назначил наказание в виде штрафа в размере около 40 тысяч гривен.

Несмотря на профилактические беседы с обидчиком, его поведение в семье не изменилась и он продолжал совершать домашнее насилие. В результате следователи Деснянского управления полиции открыли уголовное производство и сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 126-1 (Домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в Деснянский районный суд. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее в УНН, в Черниговской области задержали мужчину за изнасилование несовершеннолетней дочери.