В Киеве произошло два жестоких убийства
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Во вторник, 14 августа, в украинской столице произошло два убийства в результате столкновений. Об этом сообщили УНН источники в медицинском учреждении.
Так, сообщается, что за прошедшие сутки в результате конфликта, который возник в компании мужчин, 29-летнему выходцу из Донецкой области было нанесено ножевое ранение. От полученных травм мужчина скончался.
Еще одно убийство произошло на почве ревности. Сообщается, что схватка возникла между бывшим и нынешним сожителями женщины, в результате которой последнему было нанесено травмы, несовместимые с жизнью. По информации источников, 63-летний мужчина скончался в собственном доме.
Напомним, свидетель убийства Немцова поборется за титул "Мисс Украина-Вселенная".