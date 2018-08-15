В Киеве произошло два жестоких убийства

Так, сообщается, что за прошедшие сутки в результате конфликта, который возник в компании мужчин, 29-летнему выходцу из Донецкой области было нанесено ножевое ранение. От полученных травм мужчина скончался.

Еще одно убийство произошло на почве ревности. Сообщается, что схватка возникла между бывшим и нынешним сожителями женщины, в результате которой последнему было нанесено травмы, несовместимые с жизнью. По информации источников, 63-летний мужчина скончался в собственном доме.



Напомним, свидетель убийства Немцова поборется за титул "Мисс Украина-Вселенная".