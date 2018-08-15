У Києві сталось два жорстоких вбивства
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У вівторок, 14 серпня, в українській столиці сталось два вбивства внаслідок сутичок. Про це УНН повідомили джерела у медичному закладі.
Так, повідомляється, що минулої доби внаслідок конфлікту, який виник у компанії чоловіків, 29-річному вихідцю з Донецької області було нанесене ножове поранення. Від отриманих травм чоловік помер.
Ще одне вбивство сталось на підставі ревнощів. Повідомляється, що сутичка виникла між колишнім і нинішнім співмешканцями жінки, внаслідок якої останньому було нанесено травми, несумісні з життям. За інформацією джерел, 63-річний чоловік помер у власній оселі.
Нагадаємо, свідок вбивства Нємцова побореться за титул "Міс Україна-Всесвіт".