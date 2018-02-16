В Киеве произошел пожар в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Спасатели ликвидировали пожар, возникший в пятницу утром в больнице в Соломенском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины, передает УНН.
"16 февраля в 10:10 к спасателям ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре в одном из медицинских учреждений на ул.Амосова, 10, что в Соломенском районе столицы", - говорится в сообщении.
На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как стало известно, пожар возник в одном из кабинетов на втором этаже 9-этажного здания. В 10:36 пожарные локализовали пожар на площади 4 кв.м, а в 10:37 - ликвидировали.
Во время ликвидации пожара были эвакуированы со второго этажа на первый 16 человек, среди которых 8 детей. Травмированных нет.
На месте происшествия работали 28 спасателей и 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.
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