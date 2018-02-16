У Києві сталася пожежа в лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Рятувальники ліквідували пожежу, яка виникла у п'ятницю вранці у лікарні в Солом'янському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“16 лютого о 10:10 до рятувальників ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про пожежу в одному з медичних закладів на вул.Амосова, 10, що у Солом’янському районі столиці”, — йдеться у повідомленні.
На місце події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Як стало відомо, пожежа виникла в одному з кабінетів на другому поверсі 9-поверхової будівлі. О 10:36 вогнеборці локалізували пожежу на площі 4 кв.м, а о 10:37 — ліквідували.
Під час ліквідації пожежі було евакуйовано з другого поверху на перший 16 осіб, серед яких 8 дітей. Травмованих немає.
На місці події працювали 28 рятувальників та 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.
Як повідомляв УНН, у Львові на вулиці Зеленій сталася масштабна пожежа — загорівся дах офісної будівлі.