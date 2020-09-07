В Киеве сотрудник СБУ подозревается в прикрытии проституции

“Следователи территориального управления Государственного бюро расследований... завершили досудебное расследование в отношении работника Центрального аппарата Службы безопасности Украины по подозрению в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что досудебным расследования установлено, что сотрудник СБУ систематически требовал и получал неправомерную выгоду от гражданок, которые незаконно занимаются предоставлением услуг интимного характера, за несообщение о выявленном правонарушении компетентных органов и непривлечение к ответственности правонарушительниц.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении организатора и 6 участников преступной группы, подозреваемых в организации сети притонов, которая имела годовой оборот в 115 млн грн.