У справі "масажного" борделю на Печерську з річним обігом у 115 млн грн судитимуть 7 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня УНН. Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно організатора та 6 учасників злочинної групи, яких підозрюють в організації мережі місць розпусти, що мала річний обіг у 115 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"Київською місцевою прокуратурою № 3 скеровано до суду обвинувальний акт відносно організатора та 6 учасників злочинної групи за фактами створення та утримання місць розпусти, звідництва, сутенерства, втягнення осіб у зайняття проституцією та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було встановлено, що група осіб налагодила на території столиці розгалужену мережу закладів з надання послуг сексуального характеру. Вартість послуг у вказаних закладах складала від 600 до 5 тис. гривень за годину.
"З метою конспірації незаконний бізнес діяв під виглядом масажного салону, через який відмивалися отримані злочинним шляхом кошти. Річний обіг незаконного бізнесу складав понад 115 млн гривень", - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що за результатами досудового розслідування 7 членам угрупування повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво), ч. 3 ст. 303 (сутенерство) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.
"З метою подальшої спеціальної конфіскації у дохід держави накладено арешт на 92 банківські рахунки та майно організатора, а саме на 2 земельні ділянки з будинком готельного типу у курортній зоні Яремче, 3 квартири у місті Києві, квартиру у Львові, приватний будинок у Дніпропетровській області та автомобіль. Наразі обвинувальний акт відносно зловмисників скеровано до суду для розгляду по суті. Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, на столичному Печерську викрили бордель, замаскований під масажний салон.