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На столичному Печерську викрили бордель, замаскований під масажний салон

На столичному Печерську викрили бордель, замаскований під масажний салон

Київ • УНН

 • 25162 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. У Києві викрили бордель, який функціонував у квартирі та був замаскований під масажний салон. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікацій ГУНП у місті Києві.

"... припинили протиправну діяльність жінки, яка протягом тривалого часу займалася сутенерством", - сказано у повідомленні.

Масажний салон, у якому надавали сексуальні послуги, як вказано, функціонував у квартирі на вулиці Михайла Бойчука. Там позмінно працювали від трьох до десяти жінок. За годину своїх послуг вони отримували від 500 до 2000 гривень із розрахунком 60% - організатору, а 40% - повіям.

Клієнтів організаторка шукала через мережу інтернет, розмістивши рекламні оголошення. Вид послуг, деталі та вартість обговорювались із потенційними клієнтами під час подальшої телефонної розмови.

Фігурантку - 30-річну киянку, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці провели обшуки у закладі та за місцем мешкання зловмисниці, під час яких вилучили речові докази: гроші, мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки.

Затриманій оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання судом міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, столичні поліцейські припинили діяльність двох борделів, які функціонували під виглядом масажних салонів. Їх організовувала 23-річна мешканка Київської області. 

Українські Національні Новини

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