На столичном Печерске разоблачили бордель, замаскированный под массажный салон
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В Киеве разоблачили бордель, который функционировал в квартире и был замаскирован под массажный салон. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникаций ГУНП в Киеве.
"... прекратили противоправную деятельность женщины, которая в течение длительного времени занималась сутенерством", - говорится в сообщении.
Массажный салон, в котором предоставляли сексуальные услуги, как указано, функционировал в квартире на улице Михаила Бойчука. Там посменно работали от трех до десяти женщин. За час своих услуг они получали от 500 до 2000 гривен с расчетом 60% - организатору, а 40% - проституткам.
Клиентов организатор искала через интернет, разместив рекламные объявления. Вид услуг, детали и стоимость обсуждались с потенциальными клиентами во время дальнейшего телефонного разговора.
Фигурантку - 30-летнюю киевлянку, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правоохранители провели обыски в учреждении и по месту жительства злоумышленницы, во время которых изъяли вещественные доказательства: деньги, мобильные телефоны, черновые записи и банковские карточки.
Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.
Напомним, столичные полицейские пресекли деятельность двух борделей, которые функционировали под видом массажных салонов. Их организовывала 23-летняя жительница Киевской области.