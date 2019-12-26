У Києві припинили діяльність борделів під виглядом масажних салонів

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Столичні поліцейські припинили діяльність двох борделів, які функціонували під виглядом масажних салонів. Їх організовувала 23-річна мешканка Київської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.