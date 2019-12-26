У Києві припинили діяльність борделів під виглядом масажних салонів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Столичні поліцейські припинили діяльність двох борделів, які функціонували під виглядом масажних салонів. Їх організовувала 23-річна мешканка Київської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
“Столичні поліцейські припинили діяльність кількох „масажних“ салонів. Організаторка незаконного бізнесу орендувала квартири у столиці, де жінки-повії надавали послуги інтимного характеру”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією) Кримінального кодексу України.
“Організаторкою злочинного бізнесу виявилась 23-річна мешканка Київської області. Правопорушниця розміщувала в Інтернеті оголошення про надання послуг еротичного масажу. За годину „розваг“ клієнти платили від 800 до 1000 гривень. Половину заробленої суми повії віддавали організаторці, а решту залишали собі”, — повідомила тимчасово виконуюча обов’язки начальника відділу УБЗПТЛ столичного главку поліції Олексій Гаврилюк.
Повідомляється, що організаторці злочинної діяльності оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 303 (Проституція або примушування чи втягнення до заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Запобіжний захід їй обере суд. Фігурантці загрожує до п’яти років позбавлення волі.
“Працівники поліції провели два обшуки за адресами розташування салонів, де вилучили речові докази злочинної діяльності фігурантів — грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи та банківські картки”, — додали у відділі комунікації.
Також зазначається, що на двох жінок, які надавали сексуальні послуги за гроші, поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 181-1 (Заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає попередження або накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Нагадаємо, у Києві затримали двох жінок-сутенерок за організацію пікантного бізнесу.